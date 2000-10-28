Финал турнира Кубок Прибайкалья на призы хоккейного клуба "Олимпия" завершился в Иркутске 18:18, 20 сентября 2018 г.



Соревнования по детскому хоккею с шайбой такого уровня у нас состоялись впервые. Напряженными они были не только для игроков - спортсменов 2009 года рождения, но и для болельщиков.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Позади три дня соревнований. Каждая из десяти команд отыграла по четыре матча. И сейчас бой между лучшими. В группе "А" лидерские позиции по итогам всех встреч заняла иркутская "Олимпия". А в группе "В" фаворитом оказался ангарский "Ермак". Сейчас самая напряженная игра. Финал! Счет открыли хозяева турнира. Но вскоре ангарчане догнали. До конца первого периода обе команды удвоили показатели, на табло 2:2.

Накаленная обстановка на трибунах. Ведь это не просто болельщики. Родители! Оттого поражения - личная боль. А от успеха захватывает дыхание.

- Мандраж начинается еще до матча.

- Как настраиваете ребенка?

- Никак! Стараюсь вообще с ним не разговаривать. У него тренер на это есть.

- Невероятное количество нервов отнимает детский спорт.

- Как держитесь?

- Из последних сил! Куда деваться!

Турнир такого уровня для Иркутска - большое достижение. Десять команд, в том числе из Новосибирска, Красноярска, Томска, Благовещенска, Нерюнгри. Правда, о развитии детского хоккея с шайбой у нас пока говорить рано. То, что турнир состоялся, - заслуга родителей. На их средства организовали соревнования. Обычно команды встречаются на выезде. Льда в Иркутске по-прежнему не хватает. Несмотря на это, именно наша команда дошла до финала. Счет в по итогу основного времени - 4:4. Победителя пришлось выявлять по буллитам. Ответственный момент! Удача улыбнулась ангарчанам. С перевесом в одно очко "Ермак" ликует.

Павел Баженов, тренер ХК "Ермак-09": Молодцы! Поздравляю! Все хорошо, победили. Сложно было. Хороший турнир, спасибо организаторам.

Павел Кузьмин, тренер ХК "Олимпия-09", г.Иркутск: Мы постоянно играем в финалах с "Ермаком". В прошлом году выиграли. Сейчас проиграли. "Ермак" - топовая команда в Иркутской области. К ним едут. У нас хоккея нет, считается. Но мы хотели показать, что он у нас есть. Надеюсь, что удалось.

Впереди снова тренировки и подготовка к новым турнирам.