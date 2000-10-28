В Иркутске боксеры-любители теперь могут сражаться на одном ринге с профессионалами 18:11, 20 сентября 2018 г.



На базе Иркутской региональной федерации бокса создают специальный департамент. Он позволит всем желающим показать себя и выйти на профессиональный ринг. Специалисты уже подготовили первый показательный турнир, на который подали заявки даже девушки.

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Сейчас на мешках упражняются спортсмены, которых в боксе называют любители. Но уже в эту пятницу им предстоит выйти на профессиональный ринг. Это стало возможно благодаря боксерскому турниру "Байкал Профи 2018". На ринг выйдут как парни, так и девушки, будут гости из Красноярска, также показательный поединок проведет чемпион мира по тайскому боксу иркутянин Алексей Федотов. Бой пройдет по правилам К-1. Остальные пары сойдутся в классическом боксе. Но уже, как это говорят, в жестких перчатках и с голым торсом. "Подбирали как можно зрелищней бойцов, что из Красноярска, что из Иркутска. Чтобы зрителям понравилось, чтобы были жесткие и беспринципные бои. Бой в 56, там два иркутянина, конкуренты выяснят отношения уже по правилам профессионального бокса. Давно они не могут определиться, кто из них чемпион? Мы решили выяснить это по правилам профессионального бокса", - говорит Аркадий Журавлев, организатор турнира "Байкал Профи-2018".

К слову, турнир - это не только возможность показать себя бойцом профессионального уровня и продемонстрировать свои таланты ведения зрелищного поединка. Привлекает даже не сам денежный приз и возможность зарабатывать на профессиональной арене. Для некоторых спортсменов это уникальный шанс вернуться в большой спорт и добиться в нем успеха. "Всех любителей, которых мы воспитали в свое время, они не смогли показать и реализовать себя, они могут сделать это сейчас в профессиональном боксе. Это уже будет новая ступень, с которой ребята не уходят из спорта, а дальше продолжают", - сказал Андрей Помляков, президент федерации бокса Иркутской области.

Уже в эту пятницу, 21 сентября, в выставочном пространстве на улице Баррикад состоятся 7 боксерских поединков, начало в 19.00.