Приморский краевой драматический театр молодежи с гастролями в Иркутске 17:56, 20 сентября 2018 г.



Завтра в иркутском Театре юного зрителя имени Вампилова откроет гастроли Приморский краевой драматический театр молодежи. Гости из Владивостока уже побывали в Шелехове и Ангарске. В Иркутске они сыграют 9 спектаклей.

Из детского репертуара это "Пеппи длинный чулок", "Аленький цветочек", "Огниво". В вечернее время в афише значатся "Завтра была война" по повести Бориса Васильева, пушкинская "Капитанская дочка", "Собачье сердце" по Булгакову. Откроют гастроли спектаклем "Герой нашего времени". Роман Михаила Лермонтова на сцене Приморского театра молодежи поставил иркутский режиссер Александр Лобыгин. Сегодня артисты рассказали о непростой, но интересной работе над русской классикой. "Сложность была в работе над текстом. Все-таки это лермонтовский текст. Если, скажем так, играть современную драматургию, когда ты можешь где-то, может, своими словами сказать, или что-то с текстом не получается - сымпровизировать и донести все равно своими словами то, что написано, то в лермонтовском тексте, я считаю, этого сделать невозможно, потому что как написано, так и должно быть", - сказал Игорь Смирнов, актер Приморского краевого драматического театра молодежи.

Приморскоий краевой драматический театр молодежи в октябре откроет свой 73-й сезон. В Иркутск артисты приехали в рамках федерального проекта "Большие гастроли", который работает в России с 2014 года. В его рамках более 300 театров гастролируют по регионам страны, обмениваясь друг с другом опытом и показывая зрителям свои лучшие постановки.