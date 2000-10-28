Новогодние каникулы в стране продлятся 10 дней 17:48, 20 сентября 2018 г.



Как будем отдыхать? Праздничные дни на 2019 год распределило правительство России. Новогодние каникулы в стране продлятся 10 дней, а майские - пять и четыре дня. Выходные с 5 и 6 января перенесут на 2 и 3 мая. А с субботы, 23 февраля, день отдыха перейдет на пятницу, 10 мая. Кстати, в начале года бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы России Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности. По его мнению, рабочая неделя должна начинаться со 2 января. Ранее Онищенко неоднократно призывал сократить новогодние праздники до одного дня и называл каникулы "декадой ужасов". Но его предложение не получило поддержки.