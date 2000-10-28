Огромная лужа в поселке Луговое Иркутского района стала непреодолимым препятствием и для водителей, и для пешеходов
"Младший брат Байкала" - именно так жители поселка Луговое в Иркутском районе прозвали огромную лужу на улице Медовой. После очередного дождя так называемое озеро снова вышло из берегов. На достопримечательность выехала посмотреть съемочная группа.
Даже высокая машина может преодолеть препятствие только по краю. А выйти из двора вообще практически невозможно, приходится обходить. Жители улицы Медовой уже несколько лет наблюдают, как после каждого дождя рядом с их домами разливается искусственное озеро. В своих бедах люди винят застройщиков.
Вода уходит в канализацию благодаря насосной станции. Но ее мощности не хватает. Уровень падает слишком медленно. Каждый день в эту водную ловушку попадает минимум четыре машины. Вот и водитель такси не знал о проблеме. Недооценил масштабы и пошел на дно. После недолгих раздумий решил выйти, чтобы спасать заглохший автомобиль. Таксисту попался хороший пассажир, помог в трудной ситуации. Но оказаться в воде в такую погоду не пожелаешь никому. И будет удачей не заболеть после вынужденных водных процедур. Вытолкнуть автомобиль до конца у мужчин не получилось. Пришлось спешить на помощь затонувшему судну. Последствия плачевные. Весь салон в воде. И неясно, на ком ответственность.
Администрация Марковского муниципального образования говорит: мы пытаемся решить проблему, но это в компетенции застройщика. "Один из жителей продает земельный участок, расположенный вот в этом месте. Вот в этом месте продает участок товарищу. Тот этот земельный участок приобретает и начинает отсыпку этого земельного участка. То есть уровень земли поднимает до такого положения, чтобы вода не поступала на этот земельный участок", - поясняет Сергей Соколов, заместитель главы администрации Марковского МО.
В результате воде просто некуда деваться, она тоже оказалась заложницей ситуации. Как пояснили в администрации, компания-застройщик собирается установить в этом месте емкость на 60 кубометров для стока воды. Уже из этой емкости жидкость будет откачивать муниципальная техника.