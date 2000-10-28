Огромная лужа в поселке Луговое Иркутского района стала непреодолимым препятствием и для водителей, и для пешеходов 17:21, 20 сентября 2018 г.



"Младший брат Байкала" - именно так жители поселка Луговое в Иркутском районе прозвали огромную лужу на улице Медовой. После очередного дождя так называемое озеро снова вышло из берегов. На достопримечательность выехала посмотреть съемочная группа.

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Даже высокая машина может преодолеть препятствие только по краю. А выйти из двора вообще практически невозможно, приходится обходить. Жители улицы Медовой уже несколько лет наблюдают, как после каждого дождя рядом с их домами разливается искусственное озеро. В своих бедах люди винят застройщиков.

Вода уходит в канализацию благодаря насосной станции. Но ее мощности не хватает. Уровень падает слишком медленно. Каждый день в эту водную ловушку попадает минимум четыре машины. Вот и водитель такси не знал о проблеме. Недооценил масштабы и пошел на дно. После недолгих раздумий решил выйти, чтобы спасать заглохший автомобиль. Таксисту попался хороший пассажир, помог в трудной ситуации. Но оказаться в воде в такую погоду не пожелаешь никому. И будет удачей не заболеть после вынужденных водных процедур. Вытолкнуть автомобиль до конца у мужчин не получилось. Пришлось спешить на помощь затонувшему судну. Последствия плачевные. Весь салон в воде. И неясно, на ком ответственность.

Администрация Марковского муниципального образования говорит: мы пытаемся решить проблему, но это в компетенции застройщика. "Один из жителей продает земельный участок, расположенный вот в этом месте. Вот в этом месте продает участок товарищу. Тот этот земельный участок приобретает и начинает отсыпку этого земельного участка. То есть уровень земли поднимает до такого положения, чтобы вода не поступала на этот земельный участок", - поясняет Сергей Соколов, заместитель главы администрации Марковского МО.

В результате воде просто некуда деваться, она тоже оказалась заложницей ситуации. Как пояснили в администрации, компания-застройщик собирается установить в этом месте емкость на 60 кубометров для стока воды. Уже из этой емкости жидкость будет откачивать муниципальная техника.