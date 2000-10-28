Премьера в Иркутском музтеатре - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Собака на сене" 17:13, 20 сентября 2018 г.



Испанские страсти, любовь, ревность и песни. В Иркутском музыкальном театре завтра премьера - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Собака на сене". Комедию поставили под известную музыку Геннадия Гладкова, которая звучит в фильме 1977 года с Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой в главных ролях.

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Комедию "Собака на сене" испанский драматург Лопе де Вега написал в 1618 году. Прошло 400 лет, но миром по-прежнему правят чувства. Осенью музыкальный театр решил подарить зрителям яркий, легкий, веселый спектакль с давно знакомым сюжетом и музыкой Геннадия Гладкова из фильма, ставшего классикой советского кинематографа. И это, пожалуй, единственное, чем кино и спектакль похожи. В постановке музыкального театра не одна любовная линия, а сразу несколько. Так что зрителю предстоит следить за отношениями не только Дианы и Теодоро, но и остальных, не менее колоритных персонажей. "У нас все очень эмоционально, мы сказали себе, что это Испания, это страсти, у нас тут прямо страсти кипят, любовь так любовь: огромная, всеобъемлющая, захватывающая. У нас все влюблены, не только Теодоро с Дианой, у нас у всех кипят страсти. Они борются за свою любовь, поют о любви, танцуют о любви, все о любви", - говорит Ирина Мякишева, режиссер спектакля.

В Иркутском музыкальном театре комедия "Собака на сене" шла в 80-е. Этой осенью настало время вернуться в Испанию XVII века. Почувствовать эпоху помогут исторические костюмы. А научиться манерам испанских темпераментных, но все же вельмож артистам было непросто. "Интересно играть именно испанскую женщину, еще и графиню, которая должна не показывать свои чувства так, как это принято, допустим, мы же на кухне можем разобраться, да? Разборки мужа и жены там. А она не может себе это позволить. И она чувство в себе… И вот это было для актеров сложно, когда тебя распирает, а кричать ты не можешь - неприлично", - делится Александра Гаращук, артистка Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского.

"Собака на сене" - как раз тот случай, когда не страшно раньше времени раскрыть финал: восторжествует любовь. А понаблюдать за этим торжеством всегда приятно.