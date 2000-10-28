Футболисты "Зенита" одержали победу над "Читой" – 3:1 21:24, 19 сентября 2018 г.



Сегодня в Иркутске состоялся матч в рамках "ОЛИМП-Первенства России по футболу" среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Иркутский "Зенит" дома принимал "Читу". Первым тайм оказался голевым. Иркутяне смогли дважды поразить ворота соперника. Уже на 7 минуте отметился Егор Чернышев. И гол, как говорится, в раздевалку забил Виталий Селецкий на 45 минуте. После перерыва игра была более жесткой и активной. Читинцы больше атаковали, но до ударов дело доходило редко. На 67 минуте футболисты "Зенита" снова порадовали своих болельщиков. Гол забил Антон Убониев. "Чита" ответила лишь одним голом. "Зенит" показал хорошую игру и победил. Итоговый счет 3:1