Иркутские артисты центра "Новая драма" вошли в тройку лучших фестиваля "Территория" 17:53, 19 сентября 2018 г.



Они возрождают новую драму в Иркутске. Свои пьесы для постановок им дарит Иван Вырыпаев. Содружество молодых актеров в октябре откроет третий театральный сезон. А недавно артисты вернулись из Красноярска с дипломом за третье место и спецпризом жюри фестиваля-школы "Территория". Какой спектакль они сыграли и каких премьер ждать от "Новой драмы", расскажем далее.

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За их плечами обустройство целого театра, два сезона и 15 спектаклей по пьесам современных драматургов. Молодые иркутские артисты создали центр "Новая драма" собственными силами и энтузиазмом. А теперь о них знает вся страна. На фестивале "Территория" постановка "Вдох-выдох" оказалась в тройке лучших. Участвовали в смотре десятки театров из разных регионов страны. Спектакль по пьесе Юлии Тупикиной - история о взрослеющей девочке Маше, ее отношениях с мамой, друзьями, ее первой любви и одиночестве. "У меня тоже есть сын, и эти темы очень актуальны. Темы взаимопонимания друг с другом, нахождения общих точек соприкосновения. Для нас это была большая удача, мы даже не поверили, когда узнали об этом событии, потому что очень много театров подавали заявку и отобрали всего три театра", - говорит Анжела Маркелова, актриса центра "Новая драма".

Также артисты получили спецприз жюри "За возрождение новой драмы в Иркутске". Вознаграждение уже потратили на световое и звуковое оборудование для театра. Фестиваль современного искусства "Территория" существует с 2006 года под руководством Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой, Кирилла Серебренникова. Это не только смотр, но и школа актуального искусства, мастер-классы и лекции известных актеров, режиссеров, продюсеров. Сейчас "Новая драма" готовится к новому сезону, который откроет 28 октября. Режиссер рассказывает о первой премьере осени. "Спектакль по пьесе современного драматурга Екатерины Шиямалан, пьеса называется "Мама умерла". Хоть и страшное название, но в этом названии не ищите ничего страшного. История про то, как подросток возвращается из армии домой. Его ждет мама. Вот их первая встреча и что из этого получается. Жанр у этого спектакля "дембельский альбом в одном действии", - рассказал Вадим Карионов, художественный руководитель центра "Новая драма".

Также в репертуаре "Новой драмы" появится продолжение караоке-постановки "Человек из Подольска" по пьесе Дмитрия Данилова с интригующим названием "Сережа очень тупой". А сын Ивана Вырыпаева Геннадий поставит спектакль по пьесе отца "UFO". Продюсером проекта стал сам драматург.