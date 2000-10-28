Организации инвалидов Кировского района Иркутска исполнилось 30 лет 17:44, 19 сентября 2018 г.



Люди, физические возможности у которых очень ограничены, помогают другим жить и работать, быть нужными и самостоятельными. Организации инвалидов Кировского района в Иркутске исполнилось 30 лет. Фактически она ровесница современной России и помогает людям адаптироваться в современных условиях. Самые активные участники этой организации сегодня собрались вместе и принимали поздравления.

"Я хотел бы поблагодарить кировскую организацию, как и другие организации с ограниченными возможностями за активную интеграцию в жизнь города, за поддержку людей с ограниченными возможностями, за возможность, которую они дают людям, чувствовать себя и быть полезными", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Глава города также подчеркнул, что в Иркутске идет масштабная работа по благоустройству, ремонту дорог, строительству социальных учреждений и созданию доступной среды. Это обязательное условие для реализации всех городских проектов. Организация инвалидов помогает людям с ограниченными особенностями решить социальные и бытовые проблемы, организует досуг, способствует в трудоустройстве. А главное, дает возможность объединить 34 тысячи иркутян в круг единомышленников.