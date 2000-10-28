Коммунальные проблемы: двор на Депутатской в Иркутске очистили от мусора и призывают жильцов следить за чистотой 17:20, 19 сентября 2018 г.



Гаражи убрали, а мусор забыли. Двор на улице Депутатской в Иркутске после сноса незаконных строений стал напоминать площадку для отходов. Ими завалены и детская площадка, и цветочный палисадник. Жильцы дома бьют тревогу: выходить на улицу, когда вокруг антисанитария, практически невозможно. Кто виноват и где искать помощь?

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Разнообразие мусора вокруг 54-го дома на улице Депутатской поражает. Здесь и строительные, и бытовые отходы, трупы животных. Буквально два месяца назад двор выглядел иначе. Но, после того как гаражные боксы признали незаконными и строения пошли под снос, территорию захламили. Добросовестные владельцы свой мусор убрали. Но нашлись и те, кто стал наращивать свалку. "Сами убираем, люди выходили на субботник и весной, и летом. А здесь не убирается, поэтому другие дома подбрасывают еще сюда мусор. И мы хотим, чтобы нам навели тут порядок", - говорит Надежда Залевская, житель дома №54 на ул.Депутатская.

Убирать двор коммунальщики не собираются. Дело в том, что жильцы сами отказались от их услуг. Предприятие, по мнению людей, не содержало дом и территорию вокруг в надлежащем виде. Подъезд в плачевном состоянии, ремонт не проводили более 20 лет. Протекает крыша, проваливается пол. "Делала заявку на предмет водосточной трубы, она оторвалась. Потом пришла, спросила: почему не делают? Сказали, что денег директор не отпускает, поэтому и не делают", - сообщила Надежда Кубаржанова, житель дома №54 на ул.Депутатская.

Собственники приняли решение поменять управляющую компанию. Но вовремя не оформили документы. Теперь жильцы перешли на индивидуальное управление коммунальным хозяйством. То есть они сами должны определить, кто будет ремонтировать и убирать их подъезды, чистить двор и вывозить мусор. И сами собрать на это деньги. Либо выбрать себе новую управляющую компанию и обратиться в нее с заявлением. "Жители выбрали непосредственный способ управления домом, то есть отдельно платежи за холодную и горячую воду и отдельно за определенный участок уборки территории. Можно, конечно, долго искать виноватых, и мы их найдем, но весь мусор оттуда вывезем. И надеемся, что жители уже чистую площадку будут поддерживать в надлежащем состоянии", - сказал Владимир Преловский, глава Октябрьского района г.Иркутска.

Сейчас мусор вокруг дома на Депутатской убрали за счет администрации. Но власти надеются, что впредь горожане будут сами содержать двор в чистоте и перестанут мусорить там, где живут.