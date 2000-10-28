Иркутские дзюдоисты успешно выступили на первенстве Европы 16:58, 19 сентября 2018 г.



Золото и серебро в копилку сборной России. Иркутские дзюдоисты вернулись с победой из Болгарии. Именно там проходило юниорское первенство Европы. Сегодня утром спортсменов в аэропорту встретила съемочная группа программы "Новости".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Волнение и боль позади, сегодня их встречают победителями. Студенты второго курса училища олимпийского резерва города Иркутска, члены юниорской сборной России по дзюдо сегодня вернулись домой. Мурад Чопанов завоевал серебряную медаль в личном первенстве, уступив победу итальянцу Мануэлю Ломбардо. Спортсмен признается: бой был сложным, но не физически, а морально. Была ответственность перед тренерами, не хотелось их подводить и проигрывать. "Сначала расстроился, потому что второе место. Последнюю свою схватку проиграл. Расстроился. Потом, когда успокоился, уже радовался", - признается Мурад Чопанов, серебряный призер первенства Европы по дзюдо.

Впрочем повода грустить нет: в общекомандном зачете у России золото. Наши дзюдоисты выиграли у сборных Греции, Италии, Германии, Франции. "Я был хорошо готов. С тренерами со своими личными - братьями Махмадбековыми, сенсеем и с тренерами сборной мы провели хорошую работу и были готовы на все, можно сказать, 100% и завоевали золотые медали", - сказал Рамазан Абдулаев, золотой призер в командном зачете первенства Европы по дзюдо.

В училище олимпийского резерва говорят: отделение дзюдо быстро прогрессирует и выдает хорошие результаты в выступлениях на международной арене. Ученики часто занимают призовые места. "Мы надеемся, что на следующих Олимпийских играх в Токио один представитель, может быть, два нашего училища попадут в состав сборной страны для того, чтобы защищать честь России на международной арене на самом высоком спортивном соревновании –Олимпийских играх", - говорит Александр Гусев, замдиректора по спортивной работе ГОУР г.Иркутска.

Сейчас спортсмены готовятся к первенству мира. Соревнования пройдут в октябре на Багамских островах.