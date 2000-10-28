В Иркутске начала работу ассоциация озерных регионов 16:52, 19 сентября 2018 г.



Дороже, чем золото и даже нефть. Проблемы качества воды обсудили сегодня международные специалисты в Иркутске. В областном центре в рамках второго водного форума начала работать ассоциация озерных регионов. Как сохранить природные источники пресной воды? И как использовать этот инструмент для сотрудничества стран?

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Опыт Словении, Швейцарии, Франции и Германии. За год представительство иностранных специалистов ассоциации озерных регионов заметно выросло. Уже второй раз участником ассамблеи в Иркутске становится директор Европейского офиса программы окружающей среды ООН Ян Дусик. "Вода - это важная часть нашей жизни. Она является частью устойчивого развития экологии. И мы готовы работать с ассоциацией. И мы готовы расширять наше сотрудничество с разными странами", - заявил Ян Дусик, и.о. директора Европейского офиса программы ООН по окружающей среде.

Говорили об общем и частном. В том числе, и о ситуации на Байкале. Будущее озера уже давно вызывает тревогу ученых. Каждый год побережье обрастает огромным количеством мусора. Каждый день в него попадают тонны неочищенных стоков. В качестве положительного примера спикеры приводят Женевское озеро. Еще полвека назад один из самых грязных водоемов Европы. "Но две страны - Франция и Швейцария - сумели договориться, и сейчас это жемчужина Европы, уникальное чистое озеро. И вот это пример, который надо просто брать, наверное, за некую основу, когда два государства могут договориться. Сейчас очень много трансграничных проблем. Они есть и между регионами, они есть и между странами", - сказал Александр Тимченко, генеральный директор Международной ассоциации озерных регионов.

Ассоциация озерных регионов появилась в прошлом году. Меморандум о создании организации подписали на первом Байкальском экологическом водном форуме. Президентом ассоциации стал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. "Основная цель - объединить усилия всех заинтересованных организаций, предприятий, научно-образовательных учреждений и фондов для повышения качества жизни и устойчивого развития озерных регионов", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Первый результат встречи в этом году. Церемония подписания соглашения о стратегическом партнёрстве. С одной стороны, ассоциация озерных регионов. С другой, неправительственный экологический фонд имени Вернадского, который готов делиться своим опытом и разработками. Ведь работает над проблемами окружающей среды уже более 20 лет.