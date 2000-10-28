Более 500 голубей различных пород содержит в своем питомнике житель Баклашей Сергей Никитин 15:27, 19 сентября 2018 г.



Международный день мира отметят на этой неделе. В разных городах пройдут акции, в небо выпустят символ мира - белых голубей. А для кого-то голубь и есть целый мир.

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Пернатый рай - так можно назвать питомник Сергея Никитина. Больше всего в вольерах молодежи. Богатое оперение, а лапы пушистые. Они требуют тщательного ухода. Это двухчубая узбекская. Порода отличается богатой цветовой палитрой, правильными пропорциями шпор и непревзойденным опереньем. "Эта масть у двухчубой птицы до 80 расцветок. Вот эта расцветка называется аллка. Поэтому это редчайшая масть, и ее даже уже в Средней Азии мало осталось. Но мы постарались в Сибири сохранить эту масть. Как у нас голубятники говорят, это дар божий, то есть не всем дано любить птицу мира", - рассказывает Сергей Никитин, голубевод.

А это капкан-чены. Рождаются они полностью красные, а со временем меняют свое оперение. Красное пятно остается только на грудине.

В питомнике не только взрослые особи. Чтобы высидеть яйцо, голубке нужно 18 дней. Вот этим птенцам четверо суток. Они гордость Сергея Никитина, результат его селекционной работы. А этому, уже подросшему, пора надевать родовое кольцо. На нем указана фамилия и номер, чтобы питомец не потерялся. Через 1,5 месяца пискунчики становятся самостоятельными и познают взрослую жизнь. Голуби требуют к себе тщательного внимания. Немного подсоленной крапивы и ячменя - молодежь слетается на обед.

Сергей Никитин занимается голубями всю жизнь, только двухчубых разводит уже 36 лет. Птицы очень породистые. "Это гордость такая, что мы из Иркутска приезжаем в Москву и побеждают наши голуби на этих выставках. Ну был на выставках и в Барнауле. Тоже наши голуби заняли хорошие призовые места. Стараемся везде быть. Выставки для нас - показатель труда в голубеводстве. В этом году провел 8-ю выставку в городе Черемхово", - говорит Сергей Никитин.

Всего в питомнике более 500 голубей различных пород. В основном из Средней Азии, Северного Кавказа и Ставропольского края.