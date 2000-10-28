"Я - волонтер": Александра Молчкова 8 лет подряд приезжает на берег Байкала убирать мусор 14:19, 19 сентября 2018 г.



Что заставляет человека в свой выходной день уезжать за сотню километров для того, чтобы там, далеко, заняться тяжелой грязной работой? Почему люди считают себя ответственными за все, что происходит вокруг? В нашей новой рубрике "Я - волонтер" они рассказывают об этом сами. Героиня сегодняшнего сюжета Александра Молчкова 8 лет подряд приезжает на берег Байкала летом, чтобы своими руками убирать мусор с его берегов. В повседневной жизни она городской человек, на работе серьезный профессионал. А в остальное время Александра чистит окружающее пространство. Не для себя. Для всех.

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Александра Молчкова, волонтер: 7 лет назад начала убирать и не могу остановиться. Хочется ездить, еще и еще. Шестой год подряд со мной ездит мама, и брат начал. Когда убираешься, умиротворение. Неприятно, когда вокруг грязно. Здесь в основном отходы животного происхождения. Мусора на самом деле становится меньше. Все сглаживается. Администрация Мурино стала нам помогать, поэтому мусора в Мурино стало значительно меньше. Я мечтаю много путешествовать и жить в горах.