Сергей Сокол стал председателем Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва 14:13, 19 сентября 2018 г.



Его избрали сегодня на первой сессии парламента. Ее еще называют установочной. На вакантную должность претендовали двое: "Единую Россию" представлял Сергей Сокол, КПРФ - Ольга Носенко. Спикера выбирали путем тайного голосования. Интрига держалась до последнего. Разница между кандидатами составила всего два голоса: 23 - за Сокола, 21 - за Носенко. Один бюллетень признали недействительным.

"Первое, что я сейчас предложил коллегам, - все-таки сесть и обсудить, как мы будем распределять ключевые посты в Заксобрании. Потому что мы все так увлеклись политической борьбой, что до сих пор времени для этого не нашли. Сейчас мы сядем, обсудим, чтобы потом технологично решить все вопросы. У нас сейчас мультифракционный парламент. Это впервые в Иркутской области. Я очень рад, что у нас есть представительства от всех политических течений", - сказал Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Новый председатель Законодательного собрания уже знаком жителям Иркутской области. Он был первым заместителем губернатора, а затем исполняющим обязанности главы региона. Также Сергей Сокол занимал руководящие посты в правительстве Красноярского края. Приоритетные задачи областного парламента, по мнению избранного спикера, это развитие экономики и инфраструктуры муниципальных образований. В регион нужно привлекать дополнительные инвестиции. А для этого вести плодотворную работу с федеральным центром. К слову, первая сессия Законодательного собрания еще не закончилась. Все 45 депутатов нового созыва выбирают заместителей председателя и формируют постоянные комитеты и комиссии.