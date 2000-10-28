В Иркутске на 1000 мужчин приходится 1200 женщин 18:50, 18 сентября 2018 г.



В преддверии переписи Росстат опубликовал результаты исследования гендерного распределения в стране. Согласно ему, Иркутск вполне может претендовать на звание одного из "городов невест". Впрочем, как и другие крупные населенные пункты области. Женщин в них примерно на 17 процентов больше, чем мужчин. На тысячу представителей сильного пола приходится 1200 дам. Объясняется это просто: продолжительность жизни у мужчин в регионе в среднем на 12 лет меньше, чем у женщин, которые доживают до 75. Гендерный перекос начинает проявляться уже среди 25-летних, а начиная с 35-летних он становится стабильным. За равенством нужно ехать в сельскую местность: там в Иркутской области мужчин и женщин примерно поровну.