Плату за посещение Тункинского нацпарка брали незаконно 18:04, 18 сентября 2018 г.



Правда, только в последние полтора месяца. Прокуратура Бурятии опротестовала приказ руководства парка о сборе за посещение особо охраняемой природной территории.

Дело в том, что он противоречит федеральному законодательству. С 3 августа вопросы взимания платы в заповедниках и нацпарках, а также освобождения от таковой находятся в исключительном ведении правительства России. О чем, видимо, не знало руководство Тункинского национального парка. После протеста прокуратуры приказ об уплате сбора отменили, сообщает "Телеинформ". Так что до распоряжения из Москвы законных оснований требовать деньги за посещение территории нет ни у кого.