Иркутского артиста признали лучшим тенором мира 17:42, 18 сентября 2018 г.



Андрей Данилов - солист музыкального театра имени Загурского получил главный приз международного конкурса теноров фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас гран-при". Иркутянин был на стажировке в Италии, на обратном пути в Москве решил принять участие в престижном конкурсе. Времени на подготовку не было.

Например, арию Фауста из оперы Гуно, которую Андрей Данилов представил в первом туре, он не исполнял четыре года. Во втором туре Андрей пел "Гранаду" Лара, в третьем - арию Рудольфо из "Богемы" Пуччини. Конкуренция была жесткой, рассказывает артист. В конкурсе участвовали 65 теноров из России, Китая, Бразилии, США, Сербии и других стран. Лучшего обладателя редкого мужского голоса выбирали легенды мировой оперы, возглавлял жюри сам Хосе Каррерас. "Когда я вышел на первый тур, я старался на него не смотреть вообще, я вышел как обычно поем для галерки, все хорошо. И вот уже допел, теперь можно посмотреть, посмотрел, что он улыбается, все хорошо, ушел. Тенор, можно сказать, опасный голос, потому что мы постоянно находимся на стыке между регистрами. И наши верхние ноты, их надо брать таким образом, чтобы не сорваться при этом. Это очень тонкая грань", - рассказал Андрей Данилов, победитель международного конкурса теноров фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас гран-при".

За победу в конкурсе Андрей Данилов получил денежный приз и возможность сыграть в одной из постановок театра "Новая опера" в Москве. В прошлом году иркутянин победил в конкурсе "Оперетта Лэнд". А конкурс "Бельведер" в Юрмале принес Андрею спецприз - стажировку в Большом театре, куда он отправится в течение сезона. Талантливого тенора давно зовут в другие города и театры, но актер остается верен Иркутскому музыкальному, где занят во многих постановках. Среди них "Иисус Христос - суперзвезда", "Юнона и Авось", "Венские встречи", "Сирано де Бержерак", "Труффальдино из Бергамо".