В Нижнеудинском и Катангском районах проведут поквартирный обход в рамках пробной переписи населения 17:26, 18 сентября 2018 г.



Две недели осталось до начала пробной переписи населения России. Иркутская область попала в список регионов, где специалисты проведут поквартирный обход. Правда, всего в двух районах - Нижнеудинском и Катангском. Территории выбрали из-за их труднодоступности. А еще из-за коренных малочисленных народов, которые живут в тех местах. На следующей неделе туда отправят все необходимое для работы: экипировку переписчиков, канцелярские товары, фонарики и, конечно, бланки для заполнения. С 16 по 31 октября специалисты начнут поквартирный обход. Сначала стопроцентный. А затем контрольный: выберут лишь десятую часть от жилых помещений. Локальный этап будет второй частью пробной переписи населения. В первом может поучаствовать каждый житель страны. Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем на сайте госуслуги.ру.

Елена Сигачева, заместитель руководителя "Иркутскстата": Первый этап начнется с 1 по 10 октября. Каждый имеющий подтвержденную учетную запись может заполнить переписные листы на портале госуслуг не только для себя, но и на всех членов своей семьи.

Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области: Интернет-перепись позволяет нам определить, во-первых, возможности нашей системы - электронной системы и интернета. Второе, определить перечень и суть вопросов, на которые потом люди могли бы отвечать и ответы можно было бы использовать для полного и комплексного анализа демографической ситуации, в том числе и на территории Иркутской области.

Пробная перепись населения охватит около полумиллиона человек по всей России. Более масштабную работу проведут в 2020 году. Тогда посчитают всех жителей страны. Предполагается, что система сбора и обработки информации, которую создадут для всероссийской переписи, станет одним из компонентов национальной системы управления данными.