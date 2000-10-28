Привычные соль и сода исчезнут с прилавков 17:17, 18 сентября 2018 г.



Поваренная соль заканчивается, а привычная сода, возможно, скоро вообще исчезнет с прилавков. Что случилось с известными продуктами и удастся ли россиянам купить то, чем они пользовались много лет?

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Пока на прилавках все та же привычная взгляду желто-оранжевая упаковка. Но в сети интернет активно обсуждают: скоро ее вид кардинально изменится. Есть уже и фотографии новой соды, в необычной черной упаковке. Новый дизайн вызвал бурное обсуждение и сожаление у тех, кто решил, что старый вид продукта перестал существовать. Иркутяне на такие новости тоже отреагировали неоднозначно. Говорят, такую соду на прилавке они могут и не заметить.

- А зачем менять-то? Что есть, то есть. Как при советский власти выпускали, так и надо выпускать.

- Россия у нас все, уже кончается! Вместе с содой.

- Если только цена не увеличится вместе с упаковкой. Это хуже. А так, если качество останется прежним. Хотя черный - по цветотерапии какой-то загробный цвет.

- Ну разницы нет. Но черный - это как-то мрачно. Лучше поярче, наверное.

Кубинец Язмель живет в Иркутске уже четыре года. Для чего нужна сода и как ее используют, мужчина не знает, но внешний вид оранжевой упаковки даже он узнал сразу.

- Это сода.

- А у вас дома есть такая?

- Я не знаю.

Но, как выяснилось, черная упаковка - это вовсе не ребрэндинг. Это совсем другая сода, производства крымского завода. Раньше ее продавали на Украине и упаковка была белая с вышиванкой. Теперь эта сода зашла на российский рынок. А привычную россиянам в оранжевой упаковке производят в городе Стерлитамак. Однако сейчас завод там переживает не лучшие времена: появился дефицит сырья. Но руководство надеется, что предприятию все уже удастся выйти из кризиса. Ясно одно: фирменный оранжевый цвет на прилавках можно будет видеть еще очень долго при условии, что одной пачки хватает порой на много лет.

Но это не единственные глобальные перемены в очень привычных вещах. Поваренная соль тоже скоро исчезнет с прилавков. Россияне, конечно, не останутся без главной специи, просто по новым ГОСТам слово "поваренная" использовать перестанут. Термин заменят на "соль пищевая" с разными подвидами: морская, молотая или экстра.