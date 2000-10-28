Пенсионная реформа может обойти жителей Крайнего Севера 16:59, 18 сентября 2018 г.



Депутат Государственной Думы седьмого созыва Андрей Чернышев внес поправку в проект федерального закона об изменениях в пенсионной системе. Он предложил исключить пункт о повышении пенсионного возраста для людей, работающих в северных районах Иркутской области. Значит, если поправку одобрят, на этой территории мужчины, как и прежде, смогут выходить на заслуженный отдых в 55 лет, а женщины - в 50.

"Заручившись вашей поддержкой, я внес на рассмотрение рабочей группы, которая создана в Государственной Думе, поправку в обсуждаемый законопроект. Данная поправка призвана сохранить все действующие нормы для северян, а именно: оставить без изменения возраст выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий", - сказал Андрей Чернышев, депутат Государственной Думы РФ.

Официальный документ парламентарий направил заместителю председателя Государственной Думы, руководителю рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства Ольге Тимофеевой.