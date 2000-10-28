Остановку "Центральный рынок" возле Дома Кузнеца в Иркутске перенесут на другое место 16:52, 18 сентября 2018 г.



Вниманию пассажиров общественного транспорта. Остановку "Центральный рынок" возле Дома Кузнеца перенесут на другое место. Это связано с ремонтом исторического здания. Каких маршрутов коснутся изменения и когда ждать нововведений, расскажем в следующем материале.

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Остановка "Центральный рынок" - связующее звено многих транспортных маршрутов города. Остановочных пунктов здесь несколько, один из них находится возле Дома Кузнеца. Фасад исторического здания богато украшен формами эклектичного декора, горизонтальными тягами и лепными деталями. Дом, построенный в 1903 году под руководством архитектора Венедикта Николаева, заметно обветшал, но не стал менее любимым у горожан.

- Здание Дом Кузнеца я помню. Я вот в этом доме жила, дом 27. Мне нравится Дом Кузнеца. Ну перенесут остановку, а что делать? Здание-то, посмотрите, какое, надо же его отремонтировать чтобы был наш город красивый, чистый.

- Очень хорошо, надо отремонтировать. Такая красота чтобы сияла. Всем это здание нравится. и все переживают, что оно побитое и некому ремонт сделать. Если сделают, будет очень хорошо, прекрасно.

- Это просто потрясающая идея, отремонтировать Дом Кузнеца. Я обожаю его. Каждый раз стою на остановке, смотрю на него, восхищаюсь, любуюсь им. Я абсолютно положительно отношусь.

Чтобы отремонтировать здание и при этом исключить несчастные случаи, для пассажиров общественного транспорта остановочный пункт возле Дома Кузнеца перенесут к зданию БТИ. "Там сейчас парковка для БТИ. Мы рассматриваем возможность именно благоустройства там остановочного пункта. Большого остановочного пункта, по всем ГОСТам, чтобы он соответствовал ГОСТам для посадки-высадки пассажиров", - сообщил Николай Лановенко, начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства г.Иркутска.

Изменения вступят в силу с 20 сентября. Благоустроят остановочный пункт к концу этого года.