Ликвидировать отходы БЦБК к 2020 году на удастся 14:54, 18 сентября 2018 г.



Какие технологии необходимо применить для ликвидации шлам-лигнина, решат лишь в конце ноября. К этому времени будут готовы результаты проб из карт-накопителей. Об этом сегодня заявил представитель компании "РГ-Экология" Глеб Писарев во время общественных слушаний, посвященных ликвидации отходов БЦБК.

Целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале закрыли пять лет назад. По поручению президента Владимира Путина к 2020-му отходы должны утилизировать. Но пока шесть миллионов тонн шлам-лигнина до сих пор находятся на Солзанском и Бабхинском полигонах. На месте подрядчик сейчас проводит опытные работы. Важно понять, какого рода отходы и в каких картах содержатся. Из этого и будут исходить при определении технологии утилизации. До сих пор не решен вопрос: будут ли вывозить шлам-лигнин с территории БЦБК. В этом году жители поселка Моты подняли тревогу. Дело в том, что участок дочернего предприятия "Росгеология" находится в этом населенном пункте. Люди и сейчас беспокоятся, не превратят ли их поселок в место захоронения. "Чтобы захоранивать отходы, нужно получить документы, что это полигон. И просто так везти отходы с карт в Моты невозможно. Это инсинуация. Поэтому думаю, что нужно раз и навсегда закончить разговор об этом. Потому что нашей организацией не планируется вывоз отходов в Моты", - заявил Глеб Писарев, заместитель генерального директора ООО "РГ- Экология".

Срок окончания работ по ликвидации накопленных отходов БЦБК, вероятно, перенесут. Закончить все в 2020 году не удастся.