Иркутяне Елизавета Трухина и Андрей Дудов стали чемпионами Сибири по керлингу 14:47, 18 сентября 2018 г.



Соревнования среди смешанных пар прошли в Новосибирске. В них приняли участие 20 команд из Томской, Омской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев. Упорная борьба шла на протяжении четырех дней. В итоге третьими стали Кристина Дудко и Владислав Величко из Красноярска. На втором месте Светлана Орлова и Андрей Анищенко из Томска. У иркутян золото. Сейчас спортсмены находятся в Дмитрове в Московской области. Завтра там стартуют всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров до 22 лет в дабл-миксте. Затем Елизавета Трухина и Андрей Дудов примут участие в Кубке мира по керлингу в дабл-миксте в Сочи.