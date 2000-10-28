"Ермак" победил в матче с "Южным Уралом"- 3:2 14:24, 18 сентября 2018 г.



Первая победа в сезоне. Хоккейный клуб "Ермак" победил в матче с "Южным Уралом" и прервал свою проигрышную серию. Ангарские хоккеисты пропустили в первом периоде две шайбы. Во втором "Южный Урал" сбавил обороты, и гости воспользовались этим моментом. Хоккеисты "Ермака" смогли собраться и забить одну шайбу. В третьем периоде у ангарчан стали получаться позиционные атаки. Благодаря этому отыграли вторую шайбу и перевели игру в овертайм. Там обе команды не забросили и не пропустили. А уже в серии буллитов удача вернулась к команде "Ермак". Итогом стала первая победа в новом сезоне. Конечный счет 2:3 в пользу ангарчан.