Пожилой иркутянин погиб под колесами грузовика 14:14, 18 сентября 2018 г.



Поспешил и поплатился за это жизнью. Пожилой мужчина попал под колеса грузовика сегодня рано утром на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Известно, что пенсионер вышел на проезжую часть напротив остановки "Кедр" и решил перейти улицу вне пешеходного перехода. Обошел мусоровоз вдоль кузова и выбежал прямо перед кабиной. Водитель не увидел пешехода, тронулся и задавил пожилого мужчину. От полученных травм он скончался. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Известно, что пешеходный переход в этом месте находится буквально в нескольких метрах.