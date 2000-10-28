Чарующий праздник аниме 23:22, 17 сентября 2018 г.



Сказки нужны всем. Особенно тем, кто в них верит. Особенно - добрые, красивые и со счастливым концом. Особенно - прохладным осенним вечером. И это - лишь несколько веских причин для проведения в нашем городе очень романтичного, трогательного, душевного и невероятно красивого мероприятия: симфонического концерта "Чарующие мелодии японских аниме".

По сути, это очередное событие, которое Генеральное консульство Японии в Хабаровске проводит в рамках перекрёстного года Японии в России. Но событие – уникальное во всех смыслах. И необычность его не только в том, что мелодии из японских мультфильмов прозвучат в исполнении настоящего большого оркестра, но и в том, что симфоническим оркестром Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена будет руководить дирижер из Японии Кацуаки Миягава. То есть человек, для которого "аниме" - явление более близкое, понятное и "родное", чем для любого из нас. Хотя мелодии из фильмов того же Хаяо Миядзаки хорошо знают и любят в нашей стране и во всем мире. И не только юные поклонники аниме. "Унесенные признаками" и "Ходячий замок Лапута", "Рыбка Поньо на утёсе" и "Принцесса Мононоке", "Порко Россо" и "Ведьмина служба доставки", "Навсикая из Долины Ветров" и трогательный "Мой сосед Тоторо", без сомнения, нравятся и взрослой аудитории.

Эти удивительные фильмы, вручную нарисованные великим мастером, сопровождает волшебная музыка, которая завораживает и мгновенно переносит слушателя в другую реальность. И вот вы уже гуляете по волшебным садам замка Лапута, мчитесь в поезде вместе с девочкой Тихиро, болтаете с неразговорчивым Тоторо и греетесь у очага, в котором весело сияет неугомонный Кальцифер…

А, чтобы зрители погрузились в сказочный мир аниме "с головой", программу вечера дополнит фантастический перфоманс от японских гостей: танец Ханагаса, мощные ритмы японских барабанов вадайко и, конечно, косплей, без которого невозможно представить ни одно мероприятие в стиле "аниме".

Поговаривают, что зрителей может ожидать сюрприз: сценический бой в лучших самурайских традициях – на японских мечах, знакомых нам по фильмам "Убить Билла", "Последний самурай" и тем же мультфильмам "аниме". Будет ли бой – узнают только те, кто придет на концерт. В любом случае, мероприятие обещает быть очень атмосферным, интересным и ярким.

Обязательно приходите 23 сентября в Музыкальный театр им. Загурского! Слушайте "Чарующие мелодии японских аниме" и наслаждайтесь сказочной атмосферой. Чтобы потом, подобно одному из героев "Ходячего замка", не говорить разочарованно: "Вечно все интересное случается с другими!"

Итак, Иркутский Музыкальный театр им. Загурского, 23 сентября 2018 года:

16:00-17:00 - Открытая репетиция оркестра для СМИ

18:00-18:40 - Перформанс японской молодёжи

19:00-20:30 - Концерт "Чарующие мелодии японских аниме"