Будет ли новая крыша у иркутского дома на Свердлова? 18:09, 17 сентября 2018 г.



Если деньги пропали, их придется... собрать еще раз. Мы уже рассказывали о неприятной истории, которая произошла между жителями многоквартирного дома на улице Свердлова в Иркутске и их управляющей компанией. Несколько лет люди собирали средства на ремонт крыши, а потом деньги исчезли в неизвестном направлении. Почему так произошло, расскажем далее.

Споры, дискуссии и финансовые расчеты - так проходят вечера у жителей дома на улице Свердлова. Уже много лет эти люди пытаются решить вопрос с ремонтом крыши. Она давно нуждается в обновлении, везде дыры и трещины, в случае осадков вода льется прямо людям в квартиры. Несколько лет люди исправно собирали деньги на ремонт. Нужную сумму собрали - 350 тысяч рублей. Но... деньги испарились. Управляющая компания несколько лет откладывала начало работ, а потом оказалось, что средства потратили на другие нужны. А потом выяснилось, что дом передали на баланс другой управляющей компании. И сейчас деньги нужно собрать... еще раз. Правда, в помощь софинансирование с администрацией города. "Если мы с вами подадим в программу муниципалитета по софинансированию на 600 тысяч, то с собственников нужно будет 180 тысяч. Это решение сегодняшнее. Подать заявку и получить субсидию", - сказал представитель компании "Восточное управление ЖКС".

Крыша по новой смете обойдется уже не в триста, а в шестьсот тысяч рублей. Фронт работ большой: нужно убрать ограждения, усилить кровлю, заменить водосточную систему, провести ремонт вентиляции. Жители говорят: у них скопилась кипа гарантийных писем от прежней управляющей компании. Но есть маленький нюанс: по словам людей, какое-то время ее руководителем был тот же человек, который возглавляют нынешнюю, на чей баланс и передали дом. "Днепровский, когда был начальником управления в "Ангаре", эту проблему знал. Он нам еще тогда, в "Ангаре", писал, что крышу мы вашу отремонтируем. Я лично была у него на приеме. Он сказал: не беспокойтесь. Теперь он сюда перешел и опять: не беспокойтесь. Смотрите, сколько гарантийных писем", - возмущается Надежда Зимина, житель дома на улице Свердлова.

Но директор "Восточного управления ЖКС" Денис Днепровский говорит: он к прошлой ситуации отношения не имеет, ушел из компании до того, как сумма была накоплена, и сейчас, наоборот, пытается людям помочь. "После того как я ушел, там уже поменялся третий директор за очень короткий срок. И на момент, когда дом перешел в нашу компанию, сумма накопленных средств составляла 350 тысяч рублей. На момент ухода из управляющей компании "Ангара" было триста домов на управлении. Порядка ста перешло сюда, за мной. Как вы думаете, они перешли потому, что Денис Андреевич такой круглый, мягкий, добрый и пушистый? Наверное, нет", - заявил Денис Днепровский, генеральный директор ОАО "Восточное управление ЖКС".

Кто виноват, а кто прав, решат соответствующие инстанции. По словам управляющей компании, сейчас все документы в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Ситуацию, в том числе, будут разбирать в суде. Ну а пока людям, видимо, придется скидываться еще раз, ведь ждать невозможно, впереди осень с проливными дождями и весна с таянием снега.