Психиатрическая помощь на высоком уровне: в работе Иркутского психдиспансера произошли кардинальные перемены 17:24, 17 сентября 2018 г.



Очередей не будет. В Иркутском областном психиатрическом диспансере произошли кардинальные перемены. Там сменили главного врача и существенно обновили правила приема пациентов. О том, как теперь работает диспансер, расскажем в следующем материале.

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Лечебное учреждение работает в двух направлениях - психиатрия и наркология. Всего 800 коек, из них 550 круглосуточных. Амбулатория на 80 наркологических пациентов в сутки и 220 психиатрических. Главная проблема, которую пришлось решать срочно, - это очереди. Люди ждали по 6 часов, чтобы пройти исследования и получить необходимые справки. Это охотники, автовладельцы, те, кому по службе положено подтвердить свое психическое здоровье. Теперь очереди тоже есть, но составляют они в среднем не более 40 минут. Условия, в которых ожидают приема, тоже изменились. "Кондиционеры поставлены, то есть люди, которые жаловались на духоту в летнее время, сейчас ощутили изменения. Мы видим разделение потоков, мы видим, что в регистратуре до этого было 2 человека, сейчас три. Мы видим, что работа продлена до 19 часов, работают в субботу. Активно используются современные методы, интернет-портал записи", - сообщил Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

Иркутский психоневрологический диспансер координирует всю психиатрическую и наркологическую службу области. Вскоре она будет расширена. Отдельное здание займет детское отделение. Помещение передаст ведомству больница номер 8. Одновременно капитально отремонтируют здание бывшего медколледжа, туда переедет администрация и хозяйственная часть, и коек для приема в диспансере будет больше. Главный врач Игорь Алехин назначен на эту должность три месяца назад. И сейчас занимается реорганизацией диспансера. "Нужно понимать, что это длительные заболевания, и мы хотим привести качество лечения к такому моменту, когда граждане снизили бы поток негатива и поняли, что здесь можно получить лечение на хорошем уровне и в достаточном качестве", - сказал Игорь Алехин, главный врач областного психоневрологического диспансера № 1.

Психиатрическая служба в Иркутской области - одна из тех, которым уделяется большое внимание. После расформирования больницы Александровский централ и переселения пациентов в другие места пациентам стало комфортнее. Норма - 6 квадратных метров на человека. И на сегодня в России это один из лучших показателей.