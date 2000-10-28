Благотворительный баскетбольный матч "Шаг вместе" состоится в Иркутске 17:13, 17 сентября 2018 г.



В Иркутске во дворце спорта "Труд" на этой неделе пройдет благотворительный баскетбольный матч под названием "Шаг вместе". На нем семьям, которые воспитывают детей с ДЦП, вручат 10 кресел-колясок.

В матче и праздничной программе примут участие звезды театра, кино, спорта - бобслеист Александр Зубков, один из лучших вратарей в пляжном футболе Андрей Бухлицкий, заслуженный артист России Геннадий Гущин, певица Мария Букатарь и другие. Матч пройдет в рамках II Байкальского международного экологического водного форума. Инициаторы - Российский фонд помощи детям, больным ДЦП, "Шаг вместе", его возглавляет Гоша Куценко, а также губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Начало игры в четверг, 20 сентября, в 19.00. Вход свободный.