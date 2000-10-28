Спартакиада северных территорий Иркутской области собрала участников в Братске 17:09, 17 сентября 2018 г.



Команды из Усть-Илимска, Киренска, Усть-Кута, Братска, а также Усть-Илимского, Братского и Нижнеилимского районов соревновались в разных видах спорта. Это мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, комбинированная эстафета, кроме того, соревнования спортивных семей. Спартакиаду северных территорий возобновили после десяти лет перерыва. Ведь часто отдаленным районам финансово сложно отправить команду в областной центр.

"Для нас очень важно, для нашей большой области, чтобы северные территории чувствовали себя вовлеченными в спортивную жизнь региона, и для этого, в том числе, мы эту спартакиаду проводим. В этом году и в последующие годы мы планируем все-таки очень много строить спортивных объектов, ремонтировать, приводить в нормативное состояние. Но нам важно, чтобы на этих объектах были люди, чтобы возродить массовый спорт. И, безусловно, эта спартакиада служит в первую очередь этим целям", - подчеркнул Илья Резник, министр спорта Иркутской области.