Три человека погибли на пожарах в Иркутской области 17:06, 17 сентября 2018 г.



В эти выходные зафиксировали серьезный скачок несчастных случаев: 20 возгораний за несколько дней. Причина 60% пожаров - электротехническая. В этом году она чаще всего фигурирует в отчетах.

Инспекторы по пожнадзору объясняют такой всплеск ветхостью сетей в частном секторе и низкой стоимостью электроэнергии: жилье проще отапливать переносными обогревателями. А вот соблюдать жизненно важные правила пожарной безопасности не все считают обязательным. "Учитывая, что пожары, когда погибают люди, возникают в ночное время, необходимо устанавливать приборы раннего обнаружения, средства раннего оповещения о пожаре. В том числе, с выводом сигнала как в единую дежурную диспетчерскую службу, так и к своим родственникам, соседям и в пожарную охрану", - сказал Виктор Пашков, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору.

Тем временем несчастных случаев из-за неосторожного обращения с огнем становится меньше.