На улице Тимирязева в Иркутске посадят клены и серебристые тополя 15:21, 17 сентября 2018 г.



Вместо привычной зелени корни деревьев. Вместо тополей глубокие ямы. В редакцию новостей "АС Байкал ТВ" обратились очевидцы с вопросом о том, почему на улице Тимирязева выкорчевывают деревья, а ямы не огорожены. Как нам пояснили в мэрии Иркутска, тополя были аварийными и представляли угрозу для людей. Представитель компании-подрядчика рассказал, что нарушения уже устранили, на месте старых тополей посадят клены и серебристые тополя.

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