На старт "Кросса нации" в Иркутске вышли более трех тысяч участников 15:19, 17 сентября 2018 г.



Все бегут - от Камчатки до Калининграда! Всероссийский день бега "Кросс нации" прошел в стране. Самый массовый забег России только в Иркутске собрал более трех тысяч участников от 6 до 87 лет.

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Перед забегом нужно серьезно размяться под руководством фитнес-инструктора из Москвы, который спуску спортсменам, хоть и любителям, не дает. Впрочем, некоторые стараются и без напоминаний. Аркадию Гениевскому 76, он постоянный участник этих соревнований, бегает марафоны и на 50 километров. "Новые знакомства, все интересно, свои ребята приходят. 12 километров каждый год. Стареть-то некогда, нет времени", - признается Аркадий Гениевский, участник Всероссийского дня бега "Кросс нации".

Всероссийский забег – это, прежде всего, праздник. "Главное - участие" - так считает коллектив детсада №10, уже четвертый год они выходят на старт. Специальная дистанция для участников от пяти до девяти кажется им не слишком длинной. Родители в стороне не остаются. Кто-то бежит рядом, подбадривая на дистанции, кто-то с волнением ждет на финише.

Ну а самый массовый забег - на 4 километра, тут и дети, и взрослые - те, кто бежит для удовольствия и на результат. Первым к финишу пришел Евгений Юсюк. Он из Ростова-на-Дону. Говорит, бежать в Иркутске сложнее, 600 метров над уровнем моря дают о себе знать. Но энергия праздника заряжает. "И перед стартом было много эмоций, я видел, как люди заряжены, передавалась энергия, энергетика. В ходе бега также интересно было, когда все ломанулись, и я не понимаю, какой темп они взяли. Ну и когда финишировали - здесь аплодисменты, классно было, весело. Посмотрим, что будет дальше, там 12 километров впереди еще бежать. Да, я здесь сделал разминку, сейчас посмотрим на 12-ти километрах", - сказал Евгений Юсюк, победитель забега на 4 км среди мужчин.

Ну а в vip-забеге приняли участие известные спортсмены области. В том числе, министр спорта региона Илья Резник и олимпийский чемпион Алексей Негодайло. "В Иркутске с каждым годом все больше и больше людей занимаются спортом, и начинается такое сообщество, даже бы я сказал, в Иркутске спортсменов и любителей этого вида деятельности. И, конечно же, кто пришел раз, придет еще раз и еще, приведет детей, всю семью, и это обретет массовый характер, это же прекрасно", - считает Алексей Негодайло, олимпийский чемпион, участник "Кросса нации".

Всего в Иркутской области в "Кроссе нации" участвовали больше 6000 человек.