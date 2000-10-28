В Иркутске байкеры закрыли сезон 15:12, 17 сентября 2018 г.



Кошмарный сон автомобилиста. Такую масштабную колонну мотоциклов на дорогах Иркутска можно увидеть только дважды в год. В минувшую субботу байкеры закрыли мотосезон. Любители экстремального спорта проехали по всему городу.

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Рев мотора, визг тормозов, яркая экипировка и море адреналина. На дорогах Иркутска в субботу было шумно. Байкеры закрыли сезон. 40 минут колонна мотоциклистов курсировала по маршруту, приветствуя проезжающие мимо авто и изумленных пешеходов. Среди участников не только иркутяне, специально к мероприятию приехали гости из соседних регионов. "Я вот старичка искал, 88 года выпуска, 30 лет мотоциклу. "Ямаха VMAX", легендарный. В простонародье - кувалда. Не рулится, не управляется, не тормозит", - говорит Евгений Яковлев, мотобайкер, г.Улан-Удэ.

Среди любителей двухколесных коней не только опытные водители. Закрывать сезон приехал и самый юный гонщик. Ему всего пять лет, но газует он не хуже профессионалов. "Это решение было мужа, на день рождения он ему решил почему-то подарить именно байк. Вот он у нас сел, поехал. У него очень хорошо получается", - сказала Кристина Сальникова, мотобайкер.

Безопасность за рулем байка превыше всего. Есть риски не только для здоровья, но и для жизни. Поэтому мотоциклисты, как никто другой, знают, насколько важна экипировка, медицинская диагностика. На закрытии сезона спортсмены поддержали акцию "Здоров ли я?". "Когда человек садится на мотоцикл, он подвергает себя, во-первых, опасности, во-вторых, это риск. Он меняет свой образ жизни, начинает путешествовать, ездит по разным городам и странам, и это все сказывается на его здоровье. Мы предоставляем лабораторную диагностику, медицинские услуги для всех жителей города Иркутска, Иркутской области и всей нашей необъятной страны", - сообщила Дарья Васина, замгенерального директора компании "Инвитро".

После официальной части и мотопробега участников порадовала музыкальная программа. Так байкеры простились с дорогами Иркутска до следующего сезона.