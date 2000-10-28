Иркутская служба крови стала номинантом всероссийской премии "СоУчастие" 14:51, 17 сентября 2018 г.



Иркутская служба крови - номинант всероссийской премии "СоУчастие". Конкурс проводит Национальный фонд развития здравоохранения при общественной палате России. Станция переливания представила два своих проекта.

Первый - об ответственных жителях региона, которые ради спасения чужой жизни готовы регулярно сдавать кровь. В Иркутской области количество донаций от кадровых доноров составляет более 85%. Это один из самых высоких показателей по всей стране. Проект попал в самую пристежную номинацию "Постоянство - признак мастерства". "В настоящее время важно не просто само донорство, хотя это тоже важно, а именно важно качество развития донорства крови в регионе. И здесь играет огромную роль именно регулярность донаций. И как раз в проекте изложены все эти мероприятия, которые проводили мы. Достигнуты результаты", - сказал Максим Зарубин, главный врач Иркутской областной станции переливания крови.

Вторую работу посвятили знакам отличия молодых доноров. Всего в шорт-лист попали 80 кандидатов на победу. В том числе, еще один лидер донорского движения области - Иркутский авиационный завод. В целом в 17 номинациях на конкурс поступило более 350 заявок из всех федеральных округов страны. Их подавали не только учреждения службы крови, но и средства массовой информации, представители бизнеса, инициативные группы. Победителей объявят 28 сентября. Тогда же станет ясно, какие именно награды получат лауреаты.