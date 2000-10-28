На ремонт крыши дома в Иркутске жителям предложили собрать деньги еще раз 14:49, 17 сентября 2018 г.



Если деньги пропали, их придется... собрать еще раз. Мы уже рассказывали о неприятной истории, которая произошла с жителями многоквартирного дома на улице Свердлова в Иркутске и их управляющей компанией.

Несколько лет люди собирали средства на ремонт крыши. Она давно нуждается в обновлении, везде дыры и трещины, в случае осадков вода льется людям в квартиры. Сумма сбора получилась приличная - 350 тысяч рублей. Но управляющая компания несколько лет откладывала ремонт, а потом оказалось, что средства потратили на другие нужды. Закончилась история и вовсе печально: дом передали на баланс другой управляющей компании. И вот теперь новый виток развития истории. Людей призывают собрать деньги... еще раз. На условиях софинансирования с администрацией города. "Если мы с вами подадим в программу муниципалитета по софинансированию на шестьсот тысяч, то с собственников нужно будет 180 тысяч. Это решение сегодняшнее. Подать заявку и получить субсидию", - сказал представитель компании "Восточное управление ЖКС".

Сейчас крыша по новой смете обойдется уже в 600 тысяч рублей. Нужно убрать ограждения, усилить кровлю, заменить водосточную систему, провести ремонт вентиляции. Жители говорят: у них скопилась целая кипа гарантийных писем от прежней управляющей компании. Но есть маленький нюанс: какое-то время ее руководителем был тот же человек, который возглавляют новую организацию, на чей баланс и передали дом. В итоговых выпусках мы расскажем подробности этой истории.