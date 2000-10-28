Иркутск начали подключать к теплу 14:36, 17 сентября 2018 г.



В первую очередь отопление подают в социальные объекты: больницы, школы, детские сады. Также горячими становятся батареи и в многоквартирных домах. По нормативам тепло в жилые объекты подают при соответствующих температурах на улице. В течение пяти суток средняя температура воздуха не должна превышать отметки +8 градусов. Отопление в разные районы города будут давать поэтапно. Все вопросы о графике подключения к теплу жители могут задать в отделах жилищного хозяйства комитета по управлению своего округа.