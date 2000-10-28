70-летний житель Киренского района сжег 9 тонн сена 14:06, 17 сентября 2018 г.



Вместо зимних запасов 9 тонн пепла. Полицейские задержали мужчину, который поджег сено в Киренском районе. Все произошло на поле государственного сортоиспытательного участка в районе деревни Хабарова. Горели три стога.

На место прибыла следственно-оперативная группа и установила, что причиной пожара стал поджог. Буквально за несколько часов удалось найти предполагаемого преступника. Им оказался местный 70-летний житель. Предварительно сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сообщает пресс-служба главного управления МВД по Иркутской области.