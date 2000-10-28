Три человека серьезно пострадали в ДТП по вине пьяного водителя 14:01, 17 сентября 2018 г.



Авария произошла на трассе Шелехов – Чистые ключи. Таксист на "Ниссане" на большой скорости лоб в лоб столкнулся с УАЗиком. В результате пострадал сам водитель, его пассажир и водитель отечественного автомобиля. Интересно, что аварии можно было избежать. За несколько минут до ДТП нетрезвого лихача остановили очевидцы, которых насторожила манера вождения водителя "Ниссана": машина сильно виляла по дороге и выезжала на встречную полосу. Сейчас 50-летний мужчина находится в больнице. Состояние пострадавших от его действий оценивают как тяжелое.