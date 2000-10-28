Житель Усолья-Сибирского поругался с подругой и поджег квартиру 13:56, 17 сентября 2018 г.



Мужчина поджег ковер и диван в двухкомнатной квартире в Усолье-Сибирском. А сам вышел на улицу наблюдать, как спасатели эвакуируют жильцов четырехэтажного дома. На поджигателя уже завели уголовное дело.

А накануне вечером загорелся частный дом в селе Новые Мамоны Иркутского района. Общая площадь пожара составила более 200 квадратных метров. Еще один случай произошел в Иркутске. Огонь уничтожил баню на территории спорт-парка "Поляна". Сообщение о возгорании поступило в 14.25. На месте работали 8 человек и 3 единицы техники.