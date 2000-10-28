Медведя несколько раз видели на тропе к пику Черского 18:57, 14 сентября 2018 г.



Осторожно, медведь! Лесного хищника несколько раз видели на тропе, которая ведёт к пику Черского. Маршрут в Слюдянском районе очень популярен у туристов. Особенно сейчас, в первой половине осени. Как вести себя, если зверь попался на пути?

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Свежие следы когтей на изрытой земле. Такие явления называют "покопками". Медведица с медвежатами набрела на запасы бурундука, о чем красноречиво напоминает скорлупа от орехов. Это место в двухстах метрах от тропы на пик Черского. Госинспекторы обнаружили его совсем недавно. Район они объезжают ежедневно и хорошо знают, как ведет себя хищник. Медведь редко нападает первым, только если его застать с добычей или встретить медведицу с потомством. А шатунов в этих местах нет, ведь пропитания в лесу достаточно. И всё же, чтобы туристам обезопасить себя, в лесу нужно держаться всем вместе. Не отставать от группы. "Если, допустим, человек идёт по тропе - в лучшем случае не стесняться, громко разговаривать: песни петь, котелочком побрякивать. В любом случае, нужно обозначиться человеку, что он присутствует. Медведь его первым почувствует. У медведя очень развит инстинкт самосохранения. В любом случае, если его не спровоцировать, медведь старается избежать встречи с человеком", - говорит Юрий Назаренко, гос.инспектор по охране окружающей среды в Слюдянском лесничестве.

У бывалых туристов всегда есть в запасе истории таких встреч. У Сергея Адельханова их четыре. Он считает, что это немного, хотя в Саянах и на Хамар-Дабане бывает часто. Видел и небольших трёхлеток, и медведицу с медвежатами. В трёх случаях звери были достаточно далеко от группы. Их даже удалось сфотографировать. Но однажды лесной житель подошёл слишком близко. "Вижу, как на нас, в двадцати метрах, идёт огромный чёрный медведь. Реально огромный. Я только успел сказать: "Медведь"! И мои спутники обернулись, двое, нас трое всего было. И они как заорали. Видимо, с перепугу. Нам повезло, что медведь тоже нас испугался. Я так понял, что он нас не заметил, и когда мы заорали, он побежал", - рассказал Сергей Адельханов, турист.

Кто уж точно на "ты" с лесными зверями, так это местные жители. Светлана Онищенко эти места знает с детства, исходила и изъездила все тропы. Здесь человек в гостях у медведя, а не наоборот, напоминает она. Поэтому и вести себя нужно как воспитанный гость. Ну а если косолапый всё же попался на пути, у Светланы Анатольевны есть проверенный способ защиты: свист.