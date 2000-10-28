Режим работы светофоров на проблемном перекрестке изменили 18:18, 14 сентября 2018 г.



Режим работы светофоров на перекрёстке улиц Ленина и Тимирязева изменили после нашего обращения. Раньше здесь скапливалась пробка, но буквально сегодня транспорту, который движется со стороны Центрального рынка, добавили шесть секунд зелёного света. Теперь эти машины успевают повернуть на улицу 3 Июля, то есть завершить манёвр. А значит, они не мешают автомобилям, которые едут с других направлений.

Пока новый режим тестируют, если результат будет положительным, изменят и график работы пешеходных переходов в этом месте. Но для этого потребуются технические доработки.