С перекрестка Ленина-Дзержинского в Иркутске исчезли камеры: надолго ли? 18:08, 14 сентября 2018 г.



Курица, которая несёт золотые яйца. В центре Иркутска есть перекрёсток, который принёс бюджету десятки миллионов рублей. На пересечении Дзержинского и Тимирязева стоял современный комплекс видеофиксации, но недавно он куда-то исчез. Означает ли это, что теперь в районе филармонии можно ездить без правил?

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"Здесь перекрёсток такой, что надо быть внимательным, когда камера есть - люди внимательнее едут, а когда камеры нет - то так поворачивают, то так поворачивают, поэтому и нужны. - А вот сейчас камеры убрали, вы как к этому относитесь? - Что, убрали, что ли?!" Для некоторых водителей исчезновение камер с перекрёстка улиц Ленина и Дзержинского оказалось сюрпризом. Но многие этого даже не заметили. Привыкли, что ездить здесь нужно очень строго. Иначе - штраф. За первых два дня работы комплекс видеофиксации возле филармонии собрал с нерадивых водителей несколько миллионов рублей. И только в этом году - почти 60 миллионов. В ГИБДД подсчитали: водители нарушали правила дорожного движения здесь 57 тысяч раз, и это только в 2018 году.

- Здесь, по вашему мнению, камеры нужны?

- Ну наверное, потому что будут по встречной ехать, поворачивать. А так движение по полосам, с правой как положено поворачивают. А так все по рельсам поедут.

Камеры простояли здесь более года, за это время окупили себя несколько десятков раз. По данным Центра транспорта Иркутской области, оборудование было опытным и проходило тестирование. Теперь его сняли. Но радоваться нарушителям рано: на перекрёстке буквально через два месяца появится другое, более современное оборудование. "Конкурс проводили на сумму 5 600 000, и конец октября - крайний срок, мы уже будем принимать, подписывать акты и, соответственно, смотреть постановления готовые, как это всё будет работать. Комплекс новый будет, с возможностью внесения новых, фиксации новых нарушений, и в целом это будет серьёзно", - говорит Андрей Рубцов, врио директора ОГКУ "Центр транспорта Иркутской области".

А значит, "золотой" перекрёсток продолжит приносить прибыль одним и уменьшать бюджеты других. Кстати, в следующем году на дорогах Иркутской области пообещали установить 60 новых камер.