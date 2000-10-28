Центр города в субботу перекроют из-за соревнований и парада 17:37, 14 сентября 2018 г.



А в субботу в центре города ограничат движение транспорта. Связано это будет с проведением соревнований. Тысячи любителей бега соберутся у памятника Александру III. Оттуда стартует ежегодный забег "Кросс наций". В это же время в Иркутске начнется парад российского студенчества.

Поэтому с 9.00 до 14.00 будет ограничено движение по кругу: бульвар Гагарина от улицы Красного Восстания до улицы Чкалова, включая улицу 5-Армии от улицы Карла Маркса до улицы Чкалова и улицу Чкалова на отрезке от улицы 5-Армии до бульвара Гагарина. В это время будет возможен только поворот налево с улицы Марата на Карла Маркса. С 12.00 до 13.00 часов для проезда будет полностью закрыта улица Карла Маркса.