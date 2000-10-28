Иркутский драмтеатр открыл сезон пластическим спектаклем "Холстомер" 17:33, 14 сентября 2018 г.



В Иркутском драматическом откроют бэби-театр - для зрителей от одного до трёх лет. Интерактивные представления для самых маленьких начнут показывать уже в этом сезоне. Его театр начинает сегодня - спектаклем, который уже претендует на звание главной премьеры года. К 190-летию Льва Толстого охлопковцы подготовили постановку по повести "Холстомер". Историю лошади артисты рассказывают на языке тела.

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"История лошади" - так подписал свою повесть "Холстомер" сам Лев Толстой. Жизнь коня, которому довелось родиться пегим, то есть пятнистым, и стать изгоем среди лошадей, рассказанная от рождения до смерти. Через одиночество, боль, любовь к себе подобным и к людям. Долгий и трудный путь животного, так похожий на человеческий. Поставил спектакль московский режиссёр-хореограф Сергей Землянский. Три месяца он учил иркутских артистов обходиться без слов и говорить на языке тела - языке, на котором невозможно солгать. Предельная честность и огромный труд - пожалуй, главные составляющие постановки. "Ежедневно артисты с 10 утра занимались своей физической формой, класс "разминка", час уходило на это, они выжимали там по две, по три футболки за это время. Худели, потели и так далее. Достаточно всё условно в какой-то мере, и в то же время конкретно. То есть такая очень тонкая грань: где человеческое, где животное, где животные инстинкты, где человеческие судьбы", - рассказывает Сергей Землянский, режиссёр-хореограф.

Автор декораций и костюмов - главный художник вахтанговского театра Максим Обрезков. Музыку специально для спектакля написал композитор Павел Акимкин. Холстомера в спектакле играют четыре артиста: это детство, юность, зрелость и мудрость главного персонажа. Задачи перевоплощаться в лошадей не было, говорят актёры. Важно было найти в себе животную природу, прислушаться к инстинктам, и принять историю лошади не только умом, но и сердцем. Маленького Холстомера играет 8-летний артист, долго мечтавший выйти на театральную сцену. "Эта работа нас сильно объединила, и мы существовали все три месяца такой маленькой коммуной, с 10 утра до 10 вечера. Это про выбор, это про путь человеческий, про какую-то вертикаль духовную", - говорит Дмитрий Акимов, актер.

У "маленькой коммуны" получилась трепетная история. Это полтора часа удивительных, захватывающих, нежных, а порой пугающих движений и красоты. Полтора часа затаённого дыхания зрителей. Полтора часа без слов.