Спасатели научат иркутян оказывать первую помощь 17:05, 14 сентября 2018 г.



Лайфхаки, которые помогут сохранить жизнь. Спасатели международного класса научат иркутян оказывать первую помощь пострадавшим в экстренных ситуациях. Будь это авария на дороге, пожар, происшествие на воде... А может, человеку просто стало плохо на улице в разгар дня. В медицине существует "правило пяти минут" - короткого промежутка времени, который необходим для спасения жизни человека. Как правило, в этот момент рядом оказываются не спасатели или врачи, а обычные люди: друзья, коллеги, очевидцы.

Как не упустить драгоценное время? Действовать быстро и правильно? Расскажут и покажут специалисты, которые как никто другой знают цену самых важных и решающих моментов. "Из первых уст, от практикующих специалистов-медиков, психологов, пожарных, спасателей, добровольцев вы узнаете все наши лайфхаки по методам самоспасения и приемам, как оказать помощь себе и окружающим. На самом деле, любой человек может научиться оказывать помощь себе и окружающим. Для этого не требуется специального образования", - говорит Татьяна Болтова, заместитель начальника отдела Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Акция "Научись спасать жизнь" пройдет в это воскресение 16 сентября в 11 часов на территории сквера имени Кирова. Она будет состоять из семи мастер-классов. Научиться оказывать первую помощь может любой человек, независимо от возраста.