Юные пожарные будут соревноваться в многоборье 15 сентября 16:59, 14 сентября 2018 г.



Первые областные состязания по пожарному многоборью среди подростков пройдут в Иркутске. Участвовать в них будут те, кто мечтает о профессии спасателя. На зрелищных испытаниях подростки будут переносить огнетушители, скручивать пожарные рукава, эвакуировать пострадавшего и поднимать мешки с песком. Единственное, чем отличаются детские соревнования от взрослых, - вес спортивных снарядов.

Участвовать будут команды из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Тулуна, Братска и других городов. Мероприятие - заключительный этап проекта "Дворовые команды. Лига ГТО. Пожарное многоборье". Подростки все лето тренировались под руководством спасателей. И вот 15 сентября на острове Конном могут продемонстрировать все, чему научились.