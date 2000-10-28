Первые областные состязания по пожарному многоборью среди подростков пройдут в Иркутске. Участвовать в них будут те, кто мечтает о профессии спасателя. На зрелищных испытаниях подростки будут переносить огнетушители, скручивать пожарные рукава, эвакуировать пострадавшего и поднимать мешки с песком. Единственное, чем отличаются детские соревнования от взрослых, - вес спортивных снарядов.
Участвовать будут команды из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Тулуна, Братска и других городов. Мероприятие - заключительный этап проекта "Дворовые команды. Лига ГТО. Пожарное многоборье". Подростки все лето тренировались под руководством спасателей. И вот 15 сентября на острове Конном могут продемонстрировать все, чему научились.