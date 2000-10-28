Мобильное приложение для поиска пропавших детей разрабатывают в Иркутске 16:55, 14 сентября 2018 г.



Специальное приложение по поиску пропавших детей появится в Иркутске. Благотворительный фонд"Обрег" завершает разработку программы, которая позволит начать розыск буквально через пять минут после сообщения родителей о пропаже. А это значительно увеличит шансы на благополучный исход.

История пропавшей этим летом в Братске 9-летней школьнице показала, что чужой беды не бывает. Сотни жителей города вместе с полицией подключились к поискам девочки, которая 9 июня вышла из магазина - и больше ее никто не видел. Искали ребенка 10 дней. В таких ситуациях время - главный козырь. В иркутском фонде "Оберег" уверены, что работу по поиску детей можно сделать эффективней. С помощью мобильного приложения, которое скоро сможет установить на свой телефон любой человек, и тем самым стать одним из участников большого волонтерского движения по поиску пропавших детей. Сейчас специалисты разрабатывают программу. "При запуске поиска у человека на телефоне программа сигнализирует о том, что начат поиск и можно к нему присоединиться. Человек видит информацию, и если он может принять участие в поиске в этом районе, он может присоединиться, буквально сделав два клика. Увидит ориентировку и будет видеть себя и других волонтеров на карте поиска", - рассказывает Артем Шестаков, руководитель проекта "Оберег. Поиск детей".

На фото - путь волонтера, который занят поиском. Его траекторию могут видеть другие добровольцы и координаторы. Это значительно облегчит работу, сократит драгоценное время. На проект мобильного приложения "Ребенок в опасности" часть средств выделил Фонд президентских грантов. На местном уровне инициаторы уже заручились поддержкой полиции, следственных органов, уполномоченного по правам ребенка. Ежегодно в Иркутской области теряются до полутора тысяч детей. То есть 4-5 человек в день. "Мне кажется, что эффективно будет работать на заблудившихся детей. Ребенок в силу возраста мог пойти не туда, свернул не туда, или вдруг оказался в ситуации, когда действовать нужно здесь и сейчас. В ситуациях, когда мобилизуются все ресурсы, какие только есть - и правоохранительных органов, и волонтеров, когда в отношении ребенка могло произойти преступление и дорога каждая минута", - отмечает Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

Некоторых пропавших можно будет найти, даже не подключая полицию. Ведь большая часть потерявшихся детей - это все же те, кто сбежал из дома и находится у знакомых, одноклассников, просто скитается по городу. И чем больше будет сеть волонтеров, тем быстрее поиск. "Сейчас в сентябре-октябре мы уже значительно продвинемся в разработке программы, у нас будет что показать волонтерам. За это время нам нужно как можно больше собрать волонтеров, граждан, которые хотели бы поучаствовать в тестовом режиме в поиске людей. Мы будем создавать ситуации, когда ребенок условно пропал. И посмотрим, как работает наша программа", - говорит Александр Соболев, президент благотворительного фонда "Оберег".

Запустить проект организаторы планируют в январе следующего года. Стать его участником будет легко. Нужно лишь установить на своем телефоне приложение "Ребенок в опасности". И, возможно, с вашей помощью спасут чью-то жизнь.