"Байкал-Энергия" закончила тренировочный сбор в Швеции 15:23, 14 сентября 2018 г.



Разгромили напоследок. «Байкал-Энергия» закончила победой серию товарищеских встреч в рамках тренировочного сбора в Швеции. Иркутская команда 12 раз поразила ворота хозяев, шведского «Грипена». Уже на второй минуте отметился дебютным мячом Эмиль Бихузин. Возможно, именно быстрый гол позволил команде из Иркутска почувствовать силы и продолжить голевую серию. На это шведы смогли ответить лишь раз.

Матч закончился со счетом 12:1. "Мы сегодня играли уже получше. У нас появились игровые схемы наши, которые мы нарабатывали. Все равно, третья игра уже, маленько почувствовали связь между друг другом. И как бы установка, которая требовалась, мы ее выполняли, в быстрый пас играли. Ну и хорошо, сегодня по моментам реализация была хорошая. Ну и движение уже лучше конечно, большой лед объёмы набрали, уже лучше готовы физически", - говорит Руслан Тремаскин, полузащитник ХК "Байкал-Энергия".

Главной звездой матча стал Артем Фероян. Он забросил пять мячей и отдал две голевые передачи. 15 сентября иркутяне отправятся в Стокгольм, оттуда вылетают в Москву и далее в Кемерово, где до старта предварительного этапа розыгрыша Кубка России проведут несколько тренировок. Уже 20 сентября «Байкал-Энергия» сыграет матч кубка России по хоккею с мячом. Соперником иркутян будет «Уральский трубник» из Первоуральска.